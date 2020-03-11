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В Узбекистане к 2024 году внедрят обязательное дошкольное образование

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти Узбекистана намерены внедрить обязательное дошкольное образование по всей стране к 2024 году. Об этом сообщило в среду, 11 марта, министерство юстиции страны.

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Как отмечает «РИА Новости», президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал соответствующее постановление. Речь идет о создании системы обязательной одногодичной подготовки детей к начальному образованию.

Занятия в подготовительных группах в детсадах в 2019/2020 учебном году пройдут с 10 марта до 20 августа, со следующего учебного года они начнутся со 2 сентября и будут проходить до 25 мая. Занятия в группах, в которых не менее 30 детей, будут проводить по три-четыре часа в одну или две смены.

В настоящее время, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), около 70%, или более 1,6 миллиона детей, не получают дошкольное образование в этой стране.

Ранее сообщалось, что в апреле около 10 тыс. детей национальности рохинья, проживающих в крупнейшем в мире лагере для беженцев Кокс-Базар в Бангладеш, начнут ходить в школу. Решение об этом Дакка дала под давлением гуманитарных организаций.

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