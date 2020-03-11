Прямой эфир

В Киеве разоблачили банду хакеров с оборотом более $1,2 млн в год

0
Фото: ssu.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве пресекли деятельность банды хакеров, которые похищали с банковских счетов в среднем $1,2 млн в год, заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Вылетят с «птичкой»: для промышленных шпионов создали новые ловушки
Специальные закладки — «канарейки» — размещают в базах данных и отдельных документах

В ходе следствия выяснилось, что преступники выявляли уязвимости в системе электронного платежного документооборота банков, незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или в криптовалюту. Для проведения таких операций хакеры создали бот-сеть из инфицированных компьютеров.

«Таким образом участники группировки похищали со счетов банковских учреждений в среднем 30 миллионов гривен ($1,2 млн — Ред.) в год», — сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В ходе прошедших в Киеве и области, а также Львове обысков полиция изъяла компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовали члены группировки во время противоправной деятельности. Всё отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о предоставлении фигурантам статуса подозреваемых. В случае доказательства вины им грозит до шести лет лишения свободы.

На Уральском форуме по безопасности финансовой сферы, который проходил в Башкортостане с 18 по 20 февраля, ЦБ отметил, какими способами будет бороться с мошенниками. Планируется тестировать безопасников, ужесточить наказание за продажу личных данных и упростить блокировку фишинговых ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020