Прямой эфир

В Великом Новгороде нашли редкую средневековую печать

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили редкую печать, которая могла принадлежать великому князю Всея Руси Василию II.

В активном поиске: главные находки археологов в постсоветских странах
Клад Романовых, армянская амазонка и мавзолей Золотой Орды

Ее обнаружили при раскопе в районе академического театра драмы и гостиницы «Интурист» на берегу реки Волхов. Отмечается, что такие свинцовые печати в древности использовались для скрепления важных документов.

Как сообщил сотрудник Института археологии РАН (Москва) Олег Олейников, печать сохранилась не полностью, однако, по мнению замдиректора Института археологии Петра Гайдукова, она принадлежала Василию II.

Ученые считают, что на одной из сторон может находиться оттиск имени еще одной царской особы — князя Ивана Васильевича, брата Василия II.

«Если эта гипотеза подтвердится, то найденная печать станет первой в своем роде. Печати Василия II археологи находили и раньше, но вот такие, не только с именем великого князя, но и с именем его брата, специалистам не встречались никогда», — рассказал Олейников «Интерфаксу» во вторник, 10 марта.

Также на раскопах были найдены нательные кресты, монеты, хозяйственная утварь, предметы для рыбной ловли. Самые древние датированы XIV веком.

4 марта сообщалось, что специалисты-реставраторы по металлу восстановили печать, датируемую XVII–XVIII веками, которую нашли на раскопках в центре Пскова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве нашли старинный сейф со следами взлома
Знаменитую крымскую терракотовую голову датировали V веком до н.э.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020