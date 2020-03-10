В Великом Новгороде нашли редкую средневековую печать

В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили редкую печать, которая могла принадлежать великому князю Всея Руси Василию II.

Ее обнаружили при раскопе в районе академического театра драмы и гостиницы «Интурист» на берегу реки Волхов. Отмечается, что такие свинцовые печати в древности использовались для скрепления важных документов.

Как сообщил сотрудник Института археологии РАН (Москва) Олег Олейников, печать сохранилась не полностью, однако, по мнению замдиректора Института археологии Петра Гайдукова, она принадлежала Василию II.

Ученые считают, что на одной из сторон может находиться оттиск имени еще одной царской особы — князя Ивана Васильевича, брата Василия II.

«Если эта гипотеза подтвердится, то найденная печать станет первой в своем роде. Печати Василия II археологи находили и раньше, но вот такие, не только с именем великого князя, но и с именем его брата, специалистам не встречались никогда», — рассказал Олейников «Интерфаксу» во вторник, 10 марта.

Также на раскопах были найдены нательные кресты, монеты, хозяйственная утварь, предметы для рыбной ловли. Самые древние датированы XIV веком.

4 марта сообщалось, что специалисты-реставраторы по металлу восстановили печать, датируемую XVII–XVIII веками, которую нашли на раскопках в центре Пскова.