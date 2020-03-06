В Москве нашли старинный сейф со следами взлома

В центре Москвы обнаружили старинный сейф со следами взлома. Об этом 6 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

Находку сделали в Басманном районе Москвы на улице Казакова во время работ по расширению полосы отвода для путей железной дороги. По словам специалистов, сейф был изготовлен в конце XIX­ — начале XX века, отмечает телеканал «360».

Артефакт представляет собой металлическую конструкцию весом около 100 кг, высотой 1 м и шириной около 60 см. У него отсутствовала дверца и были деформированы стенки и отделения, где находился тайник, уточняет «Федеральное агентство новостей». Археологи по имеющимся повреждениям и месту находки предположили, что сейф с маркировкой «Меллер. Москва. Существ. с 1857 г.» был украден группой злоумышленников у состоятельного владельца. Внутри могли находиться деньги или драгоценности.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, продукцию фирмы «Меллер» ценили за технологии высокой надежности, пишет РИАМО. Для частного использования приобрести такой сейф могли себе позволить только очень обеспеченные люди, отмечает агентство городских новостей «Москва». После изучения артефакт передадут в один из городских музеев, пишет «Газета.ру».

В январе в Москве нашли фрагменты лепных керамических сосудов с орнаментом, характерным для позднего этапа неолитической Льяловской культуры, датирующихся IV–III тысячелетиями до н.э.