Артефакты домонгольского периода обнаружили в Пскове

В Пскове археологи во время раскопок обнаружили артефакты домонгольского периода — шиферные пряслица. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в Археологическом центре Псковской области.

По словам специалистов, шиферные пряслица являются одной из типичных находок из слоя древнерусского времени. Они отличаются формой и цветом исходного материала из Овручского месторождения на территории современной Украины. После XIII века пряслица начали изготавливать из глины и известняка.

Иногда на пряслицах встречаются личные знаки, надписи или почеркушки, по всей видимости, сделанные владелицей.

4 февраля сообщалось, что в Пскове на раскопе археологи обнаружили свинцовую торговую пломбу XVI–XVII веков. Эта находка в очередной раз подтвердила тот факт, что Псков когда-то был богатым средневековым городом, который связывало с Европой множество торговых интересов.