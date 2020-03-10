Первое в России речное судно на природном газе строят в Татарстане

В Татарстане планируется в мае спустить на воду первое в РФ пассажирское судно «Чайка», использующее в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщил гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.

«Я как директор завода говорю, что я его спущу на воду 15 мая, чего бы мне это ни стоило. Прием и сдача испытаний планируются в 20-х числах июля и закончатся к 10–20 августа», — сказал он.

Строительство ведется по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Сумма контракта — 320 млн рублей, отмечает ИА «Татар-информ».

Целесообразность использования природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками, меньшей стоимостью и пониженным износом двигателей. «Чайка» будет современным прогулочно-экскурсионным теплоходом, который сможет проходить под низкими мостами.