Экологически чистый транспорт запустят на пяти маршрутах в Курске

В Курске планируется обновить транспортные средства на пяти маршрутах: на двух троллейбусных и трех автобусных. Будет использоваться экологически чистый транспорт на газовом топливе.

Сейчас идет подготовка необходимой документации. Обновление подвижного состава будет проходить по федеральной программе на условиях лизинга и на конкурсной основе среди регионов, информирует «Курская правда».

Напомним, в Магнитогорске в первом полугодии 2020 года запустят завод по сжижению газа. Благодаря этому в Челябинской области появится возможность для открытия большего количества заправочных станций с СПГ-топливом для автобусов и промышленных машин.