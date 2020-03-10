Лавинная опасность ожидается в шести районах Сахалинской области

В Сахалинской области 11 марта прогнозируется риск схода снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сход лавин возможен на участках в Холмском, Долинском, Смирныховском, Макаровском, Невельском районах и Южно-Сахалинске. В других районах региона нелавиноопасно, пишет ИА SakhalinMedia.

Спасатели напоминают, что в случае попадания в лавину необходимо уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Для этого можно использовать шарф, воротник, шапку, рукавицы или просто ладони. После остановки лавины нужно разрушить ледяную корку, образующуюся в результате дыхания на стенках снежной камеры. Сохранять спокойствие.

По статистике, более трети человек, попавших в лавину, выбираются самостоятельно.

9 марта сообщалось, что в Кировске (Мурманская область) начался принудительный спуск лавин. Планируется полностью ограничить движение транспорта по объездной дороге № 7 Кировск – 23-й км.