Принудительный спуск лавин организовали в Кировске

В Кировске начался принудительный спуск лавин. «До завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» (г. Айкуайвенчорр)», — сообщает ЕДДС Кировска.

Планируется полностью ограничить движение транспорта по объездной дороге № 7 Кировск — 23-й км, а также временно ограничить движение по автодороге Кировск — 23-й км, передает ИА «Би-порт». Людей просят не находиться в опасной зоне.

Как сообщалось 4 марта, три итальянских туриста погибли в Местийском муниципалитете Грузии после схода лавины. Группа лыжников оказалась в запретной зоне в районе вершины Тетнульд. Под лавину попали шесть человек.