«Человек — самое сексуально активное существо»

Женщине, чтобы ощутить предел её функции, нужно родить. У мужчины такой возможности нет, поэтому ему нужно «разродиться» в своем деле — только это является его действительным детищем, считает актер Владимир Мишуков. Звезда сериала «Содержанки» полагает, что кинодебют Константина Богомолова нравится зрителям, потому что в фильме много откровенных сцен и удивляется, почему некоторые считают секс чем-то противоестественным. Об этом актер рассказал «Известиям» в перерывах между репетициями спектакля «Покорность» режиссера Талгата Баталова, премьерные показы которого пройдут в Театре Наций 11 марта и 22 апреля.

— Поздравляю вас с возвращением в театр.

— Чтобы возвратиться в театр, нужно в нем какое-то время пребывать. А я до этого особо в театре и не работал.

— Тогда получается, что надо поздравить с началом?

— Так лучше! Я пожилой начинающий артист. Волнуюсь, потому что давно не выходил на сцену, нет никакого мастерского навыка. При этом у моего героя огромное количество текста…

— Талгат Баталов — своеобразный режиссер. Как работалось с ним?

— Интересно и увлекательно. Он глубокий, серьезный, неординарно и свободно мыслящий. Настоящий интеллектуал, хотя поначалу производит впечатление эдакого модного молодого повесы.

— Когда вам предложили главную роль, сомневались?

— Сомневался, да я и сейчас сомневаюсь. Мое желание попробовать связано с текстом — мне очень понравилось произведение и режиссер. Когда я получил первый драфт пьесы, она была еще более многословной, чем сейчас. Тогда понял, что это фактически моноспектакль. Думал, что не возьму на себя такой риск.

— Сомнение — хорошая черта?

— Не знаю, но пока именно она превалирует.

— Ваш герой переживает кризис среднего возраста. Вы его уже прошли?

— Мне кажется, любой человек с ним сталкивается. Другое дело, что мы в это вкладываем. У каждого это нечто свое. Полагаю, кризис есть не только в среднем, но и в раннем, и в более позднем возрастах — сама жизнь и есть преодоление. Если живешь и не ставишь перед собой вопросы, тогда и проблем нет. Я где-то услышал устойчивое понятие, что кризис — длительный период, когда человек начинает задумываться о смыслах. Но ответа, конечно, не находит.

Мне 50 лет, я уже некоторым образом за этой чертой, поэтому смотрю на искания моего героя отстраненно. Мне знакомы все его «почему», я был в его проблематике — когда упираешься в стену, и понимаешь, что сегодняшняя жизнь тебя уже не удовлетворяет, нужно что-то еще. Часто это связано с деятельностью, через которую мужчине очень важно быть выраженным.

Женщине, как правило, чтобы ощутить предел её функции, нужно родить. Это некий биологический предел. У мужчины такой возможности нет, поэтому ему нужно разродиться в своем деле — только это является его действительным детищем. Ему нужно чего-то достичь в жизни, чтобы ощутить плотность сделанного. С одной стороны, это связано с материальным — зарплата должна стать более устойчивой. С другой — здесь удовлетворение еще каких-то потребностей.

— Духовных?

— Возможно. Мужчине потребно материализовать дух, поэтому он и тыркается в разные стороны в поиске воплощения своих идей. Если не получается, он неудовлетворен и начинает нервничать.

— Вы сейчас снимаетесь в кино?

— Пока работаю исключительно в театре. Не могу себе позволить распыляться — в постановке у меня такое количество текста, что я даже на пробы не хожу. За последнее время я много где снялся. Вот сейчас, например, показывают второй сезон «Содержанок».

— Как думаете, в чем секрет успеха этого сериала?

— А как думаете вы?

— Интересны законы, по которым функционирует светское общество, как живут эти люди. Ведь то, преподносится нам под знаком счастья и благополучия, на самом деле этим не является.

— Да, но я бы не был столь категоричен. Есть определенная социальная среда, которая всегда привлекала внимание в силу того, что большая часть общества не живет в материальном достатке — ей интересно, как «они» там обитают.

Другое дело, просто обозначить, что мы снимаем сериал про часть этого общества, ничего не значит. Это должно быть качественно реализовано. Вы же не в первый раз видите кино, которое рассказывает про эту среду. Секрет успеха в том, что это сделано правдиво и талантливо.

— Насколько правдиво, не могу судить — близко ни с кем из этого общества не знакома.

— Речь о правдивости с художественной точки зрения и существования актеров в кадре. Здесь есть кастинг, точный подбор — Константин Богомолов сделал его еще в первом сезоне и он плавно перешел во второй. Кастинг — важная составляющая. Если люди, смотря это кино, верят, значит, там нет какого-то зазора. А может, зрителям нравится просто потому, что в сериале много сексуальных сцен.

— Неужели всё так и есть в жизни богатых и знаменитых?

— Я не очень понял, что там такого «сверх»? Что вас шокирует?

— Все спят со всеми, поголовно друг другу изменяют. Вас это не шокирует?

— Так это происходит в любой среде, не только светской. Свойственно человеческому виду под названием sapiens. Это даже не инстинкт размножения, а просто секс ради удовольствия. Человек — самое сексуально активное существо. Благодаря когнитивной революции люди договорились со своим мозгом и начали заниматься сексом, не размножаясь.

В первой серии второго сезона героиня Розы Хайруллиной тоже говорит: «Кошмар, все трахаются со всеми». И это такое глобальное заявление, с которым не поспоришь. Возвращаясь к разговору о постельных сценах, меня всегда удивляет, когда люди на них так реагируют: «А! Трахаются!». Такое ощущение, будто это что-то противоестественное. Секс — неотъемлемая часть жизни, такая же, как способность говорить, мыслить, ходить, есть, спать.

— Мне становится неловко, когда я вижу нечто подобное на сцене или в кино. Художественное кино или спектакль — не порнофильм. Там ты все же морально готов к физиологическим сценам.

— Простите, мы в каком веке живем? В эпоху порноиндустрии. Сейчас трудно найти человека, который не видел порнографические ролики в силу их доступности. Тогда почему столько разговоров вокруг этой темы, мы же всё про это и так знаем? Наша природа так устроена — секс притягивает наше внимание. Раньше у людей не было возможности увидеть все это в фильмах, а ведь во время просмотра человек еще и научается чему-то, в этом есть своего рода просвещение — тоже часть культуры.

В таком случае, почему мы себе сами в нем отказываем? Причем, речь ведь, насколько я понимаю, идет только о нашем кино, уровень откровенности в американских и европейских фильмах уже давно никого не смущает.

— Быть может, наша страна еще к этому не готова? Когда вышел фильм «Текст», тысячи пользователей интернета требовали лишить Кристину Асмус родительских прав, потому что она снялась в очень откровенной сцене. И она сказала, что будет более пристально относиться к ролям.

— То есть, если ей вдруг предложат откровенную сцену в действительно хорошем фильме, она подумает, соглашаться ли? Общественное мнение настолько повлияло на ее профессиональную деятельность?

— А на вас бы травля не повлияла?

— Со мной такого не могло произойти.

— Ну да, если у мужчины классная постельная сцена — он мачо. Если у женщины — она распутница.

— У многих людей, к сожалению, фокус не на том. Есть вещи более постыдного характера — например, фильмы, в которых вообще было бы лучше не сниматься.

— Вы избирательно относитесь к фильмам, в которых снимаетесь?

— А как иначе? Я ко всему отношусь избирательно. Мы всегда стоим перед выбором — делать или не делать? И это связано не только с профессией.

— Если сегодня отказываться от проектов, завтра, возможно, ничего не предложат. Не думали об этом?

— Нет. Считаю, что профессия, которой я занимаюсь, изначально не движима идеей заработать деньги. Материальное не лежит в ее основе. Возможно, я из эпохи палеолита. Но если в твоей жизни на первом месте стоят деньги, а потом всё остальное — упрешься рогом в абсолютную пустоту. Деньги должны знать свое место. На первом — идея, интерес, мечта, а материальное — всего лишь инструмент достижения этого.

Всё, что в этом мире есть, включая нас с вами, имеет свою цену, всё чего-то стоит. Никто от денег не отказывается, но если вы их ставите во главу угла — я сейчас говорю какие-то детские прописные истины — то жизнь в какой-то момент вам перестанет быть интересной.

Сниматься ради ипотеки? Конечно, никто не отменяет комфортные условия, но если ты изначально движим только этим… Даже на заводе есть творческий аспект, а актерская профессия вся состоит из него, она зиждется на действительном интересе к человеческой природе. Это антропология своего рода, но антропология на образной основе. Здесь деньги почти не играют роли.