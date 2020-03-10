ЦБ ввел послабления по кредитам производителям лекарств и медизделий

Центробанк из-за распространения коронавируса распорядился принять временные послабления по займам производителям лекарств и медицинского оборудования. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает сайт ЦБ.

«Ввести пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, снижены до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам организациям, занимающимся производством лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Отмечается, что данное постановление тоже будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что COVID-19 превзошел по влиянию на экономику все эпидемии 21 века. Специалисты выяснили, что предыдущие эпидемии не оказали такого серьезного эффекта на фондовые индексы, несмотря на то, что смертность от них была выше.

9 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил о настоящей угрозе пандемии коронавируса. К таким выводам он пришел исходя из тенденции роста числа зараженных на планете.

6 марта правительство России создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики на фоне коронавируса.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 10 марта, всего в мире 109 270 случаев заражения, 3816 смертей, 62 176 — выздоровели. В Китае: 80 735 заболевших, 3119 человек умерло.