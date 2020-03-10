В Челябинске скончалась актриса Марина Меримсон

Заслуженная артистка Российской Федерации Марина Меримсон умерла в возрасте 81-го года в Челябинске. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил на своей странице в соцсети Facebook продюсер Владимир Шмыров.

Он напомнил подписчикам, что много лет назад ее Серафина в «Татуированной розе» потрясла театральный мир и через год ленинградский режиссер Игорь Владимиров пригласил актрису в своей театр. «Мэримсон должна была заменить Алису Фрейндлих, супругу режиссера и примадонну ленсоветовской сцены. Но через год Владимиров и Фрейндлих ненадолго помирились, и Мэримсон было указано на дверь», — написал Шмыров.

Позже Меримсон по приглашению режиссера Эльдара Рязанова пробовалась на роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы», добавил он.

Как отметил продюсер, актриса блистала в театральном репертуаре Челябинска, играла ведущие роли в десятках спектаклях.

Меримсон родилась 22 декабря 1938 года в Рыбинске. В 1995 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РФ.