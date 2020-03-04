Актрису Инну Макарову госпитализировали в Москве

Советскую и российскую актрису 93-летнюю Инну Макарову госпитализировали в одно из московских медучреждений. Об этом 4 марта сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, врачи оценивают состояние артистки как тяжелое. Госпитализацию прокомментировала дочь актриса Наталья Бондарчук.

«Да, мама в больнице. Она всё время теперь по больницам. А что вы хотите? Все-таки 94-й год маме пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — заявила она сайту kp.ru.

Инна Макарова — народная артистка СССР. Родилась в Сибири, окончила ВГИК, а после института была зачислена в труппу Театра-студии киноактера. Народную любовь и признание она получила после своих ролей в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова» и других лентах, отмечает «Федеральное агентство новостей». Актриса стала реже сниматься в кино в конце 1980-х годов, а потом совсем исчезла с экранов, посвятив себя концертной деятельности. В 2000-х годах она вернулась к актерской карьере и начала сниматься в телесериалах, пишет «Газета.ру».