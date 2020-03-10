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Тилль Линдеманн посетил Припять и покатался на карусели

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Фото: РЕН ТВ
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Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил расположенный вблизи Чернобыльской АЭС город Припять.

Музыкант опубликовал ролик в Instagram, на котором он катается на карусели. Кадры из зоны отчуждения Линдеманн подписал хештегом #Chernobyl.

По правилам посещения Чернобыльской зоны туристам запрещено контактировать с предметами инфраструктуры и быта. Запрет распространяется и на заброшенный парк аттракционов в Припяти.

В конце февраля Линдеманн выложил на свою страницу в Instagram фотографию с «приветом» Москве, на которой он запечатлен около Красной площади.

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