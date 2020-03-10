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Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Репер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в «психушке». Ранее он появился в социальной сети в прямом эфире пьяным, ругался матом. Позже артист извинился.

Его супруга Оксана Самойлова также поделилась реакцией с поклонниками. В своем Instagram она опубликовала пост о том, что «не хочет просыпаться в этот мир».

В начале года Джиган с женой и тремя дочками улетел в Майами, где в феврале Самойлова родила сына. После чего репер стал так бурно праздновать долгожданное появление наследника, что его обвинили в злоупотреблении алкоголем и уличили в походах по стриптиз-клубам.

Как сообщает «Комсомольская правда», с конца прошлой недели Джиган находится в реабилитационном центре Seaside Palm Beach. Это элитная клиника на берегу моря с вип-размещением и индивидуальным меню. Месяц пребывания в ней обходится в $80 тыс. в месяц.

В начале ноября 2019 года испанское издание Hola!, сообщило, что американский актер Ричард Гир в третий раз станет отцом.

По его данным, 36-летняя супруга 70-летнего голливудского актера, публицистка Алехандра Сильва в третий раз забеременела. Отмечается, что девять месяцев назад Гир во второй раз стал отцом — у него родился сын. По информации издания, очередное пополнение в семействе ожидается весной 2020 года.

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