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Дибров выписался из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал «Интерфаксу» в четверг, 27 февраля, что выписался из больницы.

«Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», — сказал он.

Телеведущий добавил, что чувствует себя нормально. 60-летний Дибров отметил, что ничего удивительного, что в его возрасте человек попадает в больницу, нет.

Ране 20 февраля супруга журналиста Полина Диброва заявила, что состояние мужа стабильное и она привезла ему струнный музыкальный инструмент банджо.

Диброва госпитализировали в Москве в понедельник, 17 февраля, после микроинсульта в кафе московского кинотеатра «Октябрь». Перед премьерой фильма у него случился обморок. Первую помощь на месте больному оказал его коллега Леонид Якубович. На следующий день директор Диброва Табриз Шахиди заявил ТАСС, что обследование подтвердило у ведущего микроинсульт.

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