Twitter отметил видео со страницы Трампа как недостоверное

Видео, которое президент США Дональд Трамп ретвитнул в свой аккаунт Twitter накануне, было отмечено социальной сетью как недостоверное.

«Видео подверглось манипуляции» — сказано в сообщении, которое сопровождает 13-секундный ролик.

На нем запечатлено выступление члена демократической партии Джо Байдена. Благодаря монтажу, политик говорит: «Мы можем лишь переизбрать Трампа». Первоначально видео опубликовал директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино в понедельник, 9 марта.

В феврале генеральный прокурор США Уильям Барр посетовал на увлечение Трампа социальными сетями. По его словам, американский лидер никогда не просил его сделать что-то, что противоречит закону, но когда он в Twitter выступает с публичными заявлениями, это мешает ему выполнять его работу.