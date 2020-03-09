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Twitter отметил видео со страницы Трампа как недостоверное

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Видео, которое президент США Дональд Трамп ретвитнул в свой аккаунт Twitter накануне, было отмечено социальной сетью как недостоверное.

«Видео подверглось манипуляции» — сказано в сообщении, которое сопровождает 13-секундный ролик.

На нем запечатлено выступление члена демократической партии Джо Байдена. Благодаря монтажу, политик говорит: «Мы можем лишь переизбрать Трампа». Первоначально видео опубликовал директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино в понедельник, 9 марта.

В феврале генеральный прокурор США Уильям Барр посетовал на увлечение Трампа социальными сетями. По его словам, американский лидер никогда не просил его сделать что-то, что противоречит закону, но когда он в Twitter выступает с публичными заявлениями, это мешает ему выполнять его работу.

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