Военные самолеты США провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Два военных самолета США провели длительные разведполеты вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус в Сирии. Полеты воздушных судов были зафиксированы в понедельник, 9 марта.

Так, в 10:25 мск у побережья САР был замечен самолет ВВС США радиоэлектронной разведки RC-135W с позывным OLIVE56 и бортовым номером 62-4134. По данным Plane Radar, лайнер поднялся в небо с авиабазы Суда-бэй на острове Крит.

Самолет выполнял серию пролетов в 50–60 км от баз РФ на высоте 10 тыс. м над международными водами Восточного Средиземноморья, пишет «Интерфакс».

Позднее у баз был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Лайнер приближался к российским базам на расстояние около 35–50 км на высоте 4,6 тыс. м.

Последний раз американские военные самолеты проводили разведполеты вблизи российских баз 8 февраля. В воздух были подняты патрульный противолодочный P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II. Несколько часов они курсировали, не входя в воздушное пространство Сирии, также на расстоянии 35–45 км от баз РФ.