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Итальянка погибла во Франции после падения из автомобиля

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Фото: Pixabay
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Гражданка Италии погибла во Франции в ДТП. 35-летняя женщина выпала из автомобиля, после чего ее сбила машина, сообщает в понедельник, 9 марта, ТАСС со ссылкой на AFP.

Авария произошла в ночь на понедельник около города Осер. Автомобилем управлял один из родителей женщины, машина ехала по автостраде Лион–Париж.

Женщина спала на заднем сиденье и выпала на дорогу, так как по неизвестной причине открылась дверца. После падения она попыталась перейти дорогу, но была сбита двумя автомобилями подряд.

Пострадавшую успели госпитализировать, но она скончалась в больнице.

Осенью 2019 года в результате столкновения поезда с автомобилем на востоке Франции погибли два человека, еще трое получили ранения. Междугородний состав врезался в автомобиль и протащил машину по рельсам 20 метров.

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