Вечером в понедельник, 9 марта, а по еврейскому календарю 14 адара, наступил самый веселый еврейский праздник — Пурим. Время карнавала, подарков, пышного застолья, театральных представлений и радости.

Сюжет праздника изложен в Мегилат Эстер — Свитке Эстер, одной из книг Танаха (в русской традиции она известна как Книга Эсфирь). Наступлению Пурима предшествует напоминающий о посте царицы Эстер — это дневной пост, в который запрещено есть и пить.

У праздника есть четыре основные заповеди. Первая — обязанность полностью прослушать чтение Свитка Эстер: вечером и днем. Во время чтения при упоминании злодея Амана (или Гамана) принято издавать шум, чтобы «заглушить» память о нем. Для этого используют специальные трещотки, но можно шуметь любыми средствами: и топотом, и стуком по столу. Для детей это, наверно, самое любимое место в чтении Свитка, дающее волю легкому хулиганству в синагоге.

Также в этот день нужно обязательно помочь нуждающимся: пожертвовать на благотворительность или конкретным людям. Днем следует отправить съестные подарки друзьям, знакомым и коллегам —- эта заповедь установлена, чтобы укрепить отношения и любовь к ближнему. Некоторые комментаторы говорят, что предпочтительнее отправить подарок человеку, с которым у вас есть какие-то разногласия или прохладные отношения, и тем самым начать налаживать дружбу.

Днем в Пурим устраивают пышную трапезу с вкусными угощениями и большим количеством спиртных напитков. Написано, что в этот день можно напиться так, чтобы не услышать разницы между словами «будь проклят Аман» и «будь благословен Мордехай» .

Дети и даже взрослые одеваются в карнавальные костюмы. По одной из трактовок это напоминает об изменении судьбы евреев, и то, что всё в этом мире в любой момент может поменяться местами. Как написано в Мегилат Эстер: «… месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник».

В Пурим во время ежедневной молитвы, а также в благословение после трапезы добавляется благодарность «за чудеса». И перед началом чтения свитка произносят благословение — «совершивший чудеса для наших отцов». Но, на первый взгляд, во всей истории праздника нет ни одного чуда, подобного тем, что описаны в рассказе о Песахе или Хануке. В свитке перед нами предстает очень сложный сюжет с множеством перипетий, но в то же время последовательный и логичный.

Если это реалистичная история, в чем же тогда чудо праздника? В иврите слово «чудо» может употребляться в двух значениях. Одно из них близко по смыслу к слову «знамение» — событие, несущее особый смысл для участвующих в нем людей. Также мы знаем, что чудо — необязательно сверхъестественное явление. Но для человека, который его ждет, для которого оно несет спасение — это то, что случилось вовремя, в нужный момент.

Есть благодарственная молитва, которую произносит тот, кто избежал опасности — например, после излечения от серьезного заболевания. В данном случае важно не то, как произошло исцеление человека, а именно сам факт выздоровления.

Религиозный еврей три раза в день благодарит Всевышнего за чудеса, которые Он совершает ежедневно, хотя мы уже не живем во времена пророков и явных чудес, воды не расходятся перед нами, и небесный огонь не освещает нам путь ночью. Но сам факт нашего существования, наполненного смыслом и особым предназначением Всевышнего, и есть чудо и знамение.

В рассказе Пурима главное и безусловное чудо в том, что приказ Ахашвероша об полном физическом уничтожении еврейского народа обернулся для него победой. Ведь для счастливой развязки всей истории потребовался именно такой порядок событий, именно такие случайные повороты судьбы, которые подробно изложены в Свитке.

И сегодня мы можем рассматривать нашу жизнь как простое повествование, видеть во всем лишь причинно-следственные связи, а можем узнавать в каждом важном событии Божественное участие. И всегда в критических, решающих ситуациях обращаться с мольбой к Всевышнему, как сделала это царица Эстер. И верить, что Он может обернуть всё произошедшее к лучшему и прийти на помощь в казалось бы беспросветный момент жизни.

В канун Пурима хочется пожелать каждому множество поводов для радости, душевной гармонии. Чтобы оптимистичный, жизнелюбивый заряд праздника сохранился на долгое время. Здоровья, сил и благословений Всевышнего!

Веселого праздника Пурим! Хаг Пурим Самеах!

Автор — глава Федерации еврейских общин России

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