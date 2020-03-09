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В ЛНР обвинили Киев в попытках дестабилизировать обстановку в Донбассе

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе. С таким заявлением в экстренном сообщении выступил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

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По его словам, огонь был открыт боевиками 93-й бригады из БМП по населенному пункту Фрунзе, были выпущены 20 снарядов. Повреждения получили два жилых дома, говорится на сайте ведомства.

«По имеющимся у нас данным, в период обстрелов в зоне ответственности бригады находились представители украинских телеканалов «1+1», «ICTV», а также офицеры пресс-службы штаба ООС», — заявил в понедельник, 9 марта, Осадчий. В самопровозглашенной республике призвали ОБСЕ усилить контроль на данных участках на подконтрольной Киеву территории, зафиксировать нарушения украинскими силами Минских договоренностей.

7 марта после обстрела со стороны украинской армии 300 домов на территории ЛНР остались без электричества. 18 февраля в результате массированного обстрела вооруженными силами Украины более тысячи жителей поселка Золотое-5 в ЛНР также остались без электроэнергии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона не приняли новую власть и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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