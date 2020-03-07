Триста домов остались без электроснабжения в ЛНР в результате обстрела

При обстреле со стороны украинской армии 300 домов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) остались без электричества. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались 300 потребителей населенного пункта Желтое и Крутая гора», — приводит его слова «РИА Новости».

Осадчий добавил, что задокументированные материалы обстрела будут переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела против командира 46-й бригады вооруженных сил Украины, а также в представительства международных организаций на территории ЛНР.

18 февраля в результате массированного обстрела со стороны киевских силовиков более тысячи жителей жилого района Марьевка в поселке Золотое-5 в ЛНР также остались без электроэнергии. Тогда были повреждены высоковольтные линии электропередач, в результате район Марьевка оказался полностью обесточен.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.