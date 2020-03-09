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Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж» 9 марта.

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Священнослужитель рассказал, что к нему приходят люди и каются, что негативно относятся к приезжим. Смирнов в ответ указывает, что мигранты — «наше будущее», и призывает «привыкать» к ситуации на примере Европы, которая «уже почти привыкла».

«Ты, говорю, может, еще и доживешь (я-то, наверно, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег. А работа какая-нибудь, на которой сейчас работают таксисты, — это твоя будущая работа. У тебя права есть? Ну вот, будешь их возить здесь, по Москве», — приводит слова протоиерея «Интерфакс».

Также священнослужитель считает, что по отношению к России правильнее использовать термин «вырождаемость» вместо «рождаемости» на фоне снижения численности населения и отсутствия запрета на аборты. Такая ситуация, полагает протоиерей, способствует увеличению численности мигрантов в стране.

Ранее, в феврале, священнослужитель сравнил женщин, проживающих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Таким образом он пытался привлечь внимание общественности к проблеме неподобающего отношения мужчин к женщинам и их нежелания брать на себя ответственность, объяснил позднее Смирнов.

За слова протоиерея извинился глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В марте Смирнов усомнился в необходимости отдавать девочек в школу. По его мнению, иметь начальное образование не так уж и важно по сравнению с умением воспитывать детей, он посоветовал оставлять девочек с их младшими братьями и сестрами.

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