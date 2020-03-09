КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила 3 снаряда в сторону Японского моря, сообщают СМИ со ссылкой на южнокорейских военных. Японские власти полагают, что КНДР испытала баллистические ракеты, но исключительной экономической зоны страны они не достигли. Береговая охрана призвала суда к осторожности.

Это уже второй запуск ракет со стороны Северной Кореи с начала года - 2 марта прошли учения с использованием двух ракет малого радиуса действия.