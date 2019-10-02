КНДР запустила новую баллистическую ракету

КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно. Максимальная высота полета — 900 км, направление запуска — восточное. В воздухе ракета могла разделиться, считают в Японии. Одна из частей упала в пределах японской эксклюзивной экономической зоны в 350 км от побережья префектуры Симанэ. Рыболовецкие суда, находившиеся поблизости, не пострадали. КНДР с июля проводит пуски ракет малой и средней дальности. Только с августа было произведено как минимум пять подобных испытаний.