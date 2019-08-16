СМИ сообщили о новых ракетных пусках со стороны Северной Кореи

КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов. По данным южнокорейские СМИ, они были выпущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря.

Других подробностей, в том числе о типе ракет, дальности и высоте полета, пока нет.