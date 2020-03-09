Сына петербургского судьи отправили под домашний арест на два месяца

Сына петербургского судьи, 14-летнего Артема Саяпина отправили под домашний арест на два месяца. Подозреваемый в убийстве друга Артем признал свою вину. По словам адвоката, мальчик заявил, что выстрелил случайно. Один из подростков, который был в квартире во время ЧП, рассказал, что Артем просто хотел показать друзьям ружье. Никто не знал, что оно заряжено.