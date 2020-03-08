Уголовное дело возбуждено по факту убийства подростка в Петербурге

По факту убийства подростка в Колпинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Ранее на лестничной площадке дома рядом с квартирой было обнаружено тело школьника с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, предполагаемый убийца скрывался в квартире и не реагировал на просьбы открыть дверь. СОБР Росгвардии взял квартиру штурмом — внутри никого не оказалось. Собственник жилья — судья коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталий Саяпин. По информации сотрудников местного УМВД, убит 15-летний школьник, приятель сына судьи Саяпина — Артема. Сам подросток скрылся, его разыскивает полиция. Сообщается, что мальчик может быть вооружен.

В момент трагедии, около девяти вечера 7 марта, в квартире находилось несколько молодых людей — Артем и его друзья. Как рассказывают очевидцы, ребята отмечали день рождения. Оба подростка — ученики гимназии №402 в Колпино. В соцсетях в списке друзей убитого подозреваемый отмечен как «лучший». Что касается разыскиваемого, то в соцсетях он к излишней публичности не стремится. Его профиль «ВКонтакте» закрыт.