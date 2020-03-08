Прямой эфир

Акушер Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач, создатель клиники «Мать и дитя» Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Константина Зарецкого в вымогательстве и шантаже. По заявлению начата проверка, передает 8 марта РЕН ТВ.

Конфликт между Курцером и Зарецким начался в 2012 году. Супруга предпринимателя родила в клинике «Мать и дитя» двойню. Курцеру удалось сохранить жизнь и ей, и недоношенным детям, но позже один из младенцев, родившийся весом 790 г, скончался.

Бизнесмен потребовал от врача 1 млн рублей за нераспространение негативной информации о нем и его клинике. Супруги подали на Курцера в суд. Против них открыли дело о вымогательстве, Зарецкий был признан виновным и скрылся за границей. В 2014 году его задержали и экстрадировали в Россию. Его супруга, по данным СМИ, по-прежнему скрывается за границей. По некоторым данным, Зарецкий требовал в том числе прекращения дела против нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын замглавы Генштаба Арсланова пожаловался на угрозы и вымогательство
Актер рассказал о вымогательнице денег у Никаса Сафронова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020