Акушер Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве

Врач, создатель клиники «Мать и дитя» Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Константина Зарецкого в вымогательстве и шантаже. По заявлению начата проверка, передает 8 марта РЕН ТВ.

Конфликт между Курцером и Зарецким начался в 2012 году. Супруга предпринимателя родила в клинике «Мать и дитя» двойню. Курцеру удалось сохранить жизнь и ей, и недоношенным детям, но позже один из младенцев, родившийся весом 790 г, скончался.

Бизнесмен потребовал от врача 1 млн рублей за нераспространение негативной информации о нем и его клинике. Супруги подали на Курцера в суд. Против них открыли дело о вымогательстве, Зарецкий был признан виновным и скрылся за границей. В 2014 году его задержали и экстрадировали в Россию. Его супруга, по данным СМИ, по-прежнему скрывается за границей. По некоторым данным, Зарецкий требовал в том числе прекращения дела против нее.