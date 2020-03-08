Оксфордский словарь изменил определения слов из-за обвинений в сексизме

Лингвисты меняют некоторые определения Оксфордского словаря английского языка из-за обвинений в сексизме. Об этом сообщило издание Daily Mail 7 марта.

В частности, изменения коснутся слов «бешеный», «ворчание». Они не будут больше сопровождаться примерами, оскорбляющими женщин: «ворчание жены» и «бешеная феминистка».

В Oxford University Press (OUP) заявили, что давно вносят коррективы в слова с оттенками сексизма. Так, за последние несколько лет было пересмотрено около 500 определений. Например, изменение коснулось выражения «домашняя работа», за которой следовало предложение «она делала домашнюю работу». Такие слова как «стерва» и «шлюха» обозначили как оскорбительные, в то время как «старая дева» и «фригидная» были определены как уничижительные.

Руководитель языкового контента и данных в OUP Кэтрин Мартин подчеркнула важность того, чтобы словарь был политкорректным.

«Это зеркало, и поэтому очень важно, чтобы оно было надежным, достоверным, основанным на фактах хранилищем информации об английском языке», — сказала она.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Оксфордский словарь английского языка были включены слова из киносаги «Звездные войны». Его, в частности, пополнили такие слова, как «джедай», «падаван» и «световой меч».