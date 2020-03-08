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В Киеве начался марш против насилия над женщинами

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Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров
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В Киеве проходит марш женщин по случаю Международного женского дня. Об этом сообщается на сайте издания «Фокус» в воскресенье, 8 марта.

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Участницы марша выступают за гендерное равенство и ратификацию Стамбульской конвенции, которую Украина подписала в 2011 году.

«Этот международный договор <…> возлагает на наше государство различные обязательства — по криминализации насилия в отношении женщин и домашнего насилия, преследования обидчиков и обидчиц, защиты жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия, образование граждан и гражданок о недопустимости применения насилия», — сообщили изданию организаторы мероприятия.

Главная цель марша, в котором принимают участие 1,5 тыс. человек, это заставить действующую власть услышать проблемы женщин, уменьшить количество насильственных преступлений, а также обеспечить надлежащую защиту жертв преступлений. Также активистки выступают против домашнего, экономического и сексуального насилия.

Ответной реакцией стали акции праворадикальных и антифеминистических движений, которые проходят рядом с маршем на Михайловской площади. Участники выступают против абортов. Кроме того, с собой они принесли гроб с надписью «Феминизм».

В феврале акция в защиту прав женщин в Мехико завершилась актами вандализма. Активистки расписали стены и двери Национального дворца лозунгами и оскорблениями.

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