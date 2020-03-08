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Артисты МХТ поздравили жительниц столицы с 8 Марта

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Фото: РЕН ТВ
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Артисты Московского художественного театра имени Чехова вместе с волонтерами вышли на улицы столицы, чтобы поздравить женщин с Международным женским днем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта.

В центре Москвы актеры, в числе которых были Дмитрий Дюжев, Михаил Трухин и Станислав Дужников, вручали женщинам цветы и говорили теплые слова с поздравлениями.

«Пусть в вашей жизни всегда будет радость и уют, который вы дарите нам, мужчинам. Мы без вас не сможем, ну и вы без нас не сможете. Пусть 8 Марта длится у вас весь год», — сказал Дужников.

Трухин со своей стороны пожелал женщинам радости, улыбок и солнца каждый день, а Дюжев назвал женщин «святыми созданиями», через которые небеса узнают, кто такой настоящий мужчина.

«Наши женщины не дают нам право быть слабыми. В этот день, когда мы можем с открытым сердцем и душой говорить обо всем, что мы чувствуем», — признался артист.

Получившие подарки женщины смогли сфотографироваться со своими любимыми актерами.

Ранее в воскресенье на сайте Кремля появилось видеообращение, в котором президент России Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. По его словам, жительницы страны самые лучшие в мире.

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