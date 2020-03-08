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Следствие попросит суд о домашнем аресте подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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Следствие допросит несовершеннолетнего юношу Артема С., которого задержали по подозрению в убийстве его сверстника Владислава Б. в Санкт-Петербурге, и будет ходатайствовать о домашнем аресте. Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ) в воскресенье, 8 марта.

«Стрелявший несовершеннолетний задержан. В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, сын хозяина дома на улице Ижорского батальона в Колпино застрелил из ружья своего ровесника. После этого он перенес тело своей жертвы на лестничную площадку и скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Оно взято на контроль центрального аппарата СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин «поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ».

Следствие подозревает в убийстве сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которому принадлежит квартира, у которой произошло преступление.

Инцидент произошел в субботу, 7 марта. По информации журналистов, несколько мальчиков отмечали день рождения и смотрели хоккей в квартире на улице Ижорского Батальона. Около 21:00 сын хозяина квартиры — Артем — достал ружье отца и выстрелил в одного из своих друзей. По предварительной информации, выстрел был совершен в рот. Подросток погиб на месте.

После выстрела нападавший вытащил тело на лестничную клетку и сбежал. В лифте остались следы крови, которые пытались смыть.

В это время Максим — еще один подросток, присутствовавший на празднике, — позвонил своему отцу и рассказал о произошедшем. Тот приехал на место и вызвал полицию. Позднее на место происшествия приехали хозяин квартиры — судья Виталий Саяпин и его 20-летняя дочь.

По предварительной информации, кроме Артема, Влада и Максима на дне рождения было еще два человека.

Один из мальчиков, который присутствовал на празднике, рассказал, что они не баловались. Со слов друзей Влада и Артема, у них были очень теплые отношения. Еще одна знакомая погибшего рассказала, что три года назад он «был спокойным и веселым, но любил командовать всеми».

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