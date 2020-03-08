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Ученые рассказали о вызывающих маразм привычках

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Использование гаджетов и компьютеров способствует развитию маразма и депрессии, утверждают японские ученые. О результатах исследования сообщило издание Nikkei Style.

По словам директора клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура, в последние годы все чаще люди в возрасте от 30 до 60 лет жалуются на проблемы с памятью.

По словам специалиста, нарушению памяти способствует чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами, которые фактически превращают мозг в «свалку», когда он не справляется с объемами информации.

Кроме того, профессор-нейрохирург Есикуни Эдагава указал, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле, которая также ответственна за мышление и контролирует память и эмоции.

При перегрузке мозга информацией работа этих функций нарушается, снижаются когнитивные способности, появляются раздражение и разочарование, падает мотивация.

Ученые отмечают, что необходимо давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо спать. По их словам, полезно вздремнуть хоть бы 15 минут во время обеденного перерыва.

«Даже если вы садитесь на стул, закрываете глаза, выправляете осанку и сосредотачиваетесь на дыхании в течение 5 минут это эффективно», - говорится в статье.

18 февраля терапевт рассказал, какие повседневные привычки являются самыми вредными. По его словам, более всего противоречит принципам постоянное использование смартфона.

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