В Париже река Сена вышла из берегов

В Париже река Сена вышла из берегогов. Набережные возле Лувра и музея Орсе подтопило. Также река захватила улицу возле моста Александра III в седьмом округе. Полиция перекрывает доступ пешеходам к затопленным областям. Причиной наводнения стали сильные дожди, которые шли в течение месяца.