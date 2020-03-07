В аварии на Ставрополье погибли два человека

На Ставрополье в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

Авария произошла на 20-м км дороги Светлоград–Благодарный в Петровском городском округе.

«Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, два человека в результате ДТП погибли, еще три человека получили ранения», — сообщили ТАСС в ведомстве в субботу, 7 марта.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в субботу во Владимирской области произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения два человека получили травмы.