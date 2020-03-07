Россельхознадзор предложили наделить правом изымать нелегальные сигареты

Министерство сельского хозяйства России подготовило законопроект, предусматривающий наделение Россельхознадзора правом изъятия из оборота нелегальной табачной продукции, сообщает в субботу, 7 марта, «РИА Новости».

«Законопроектом предлагается наделить уполномоченных в соответствии с законодательством РФ должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), правом изъятия основного технологического оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий из незаконного оборота», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Законодательная инициатива предполагает уничтожение такой продукции в соответствии с решением суда. Кроме этого, у производителей предполагается изымать соответствующее оборудование, которое будет демонтироваться и утилизироваться.

К оборудованию в незаконном обороте будут относиться установки, которые не принадлежат производителям табачной продукции на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

Установление перечня видов оборудования для производства табачной продукции предлагается закрепить за Министерством сельского хозяйства России.

Если законопроект будет принят, то данные поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

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