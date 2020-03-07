Жителя США отправили в тюрьму после видео с облизыванием мороженого

Житель штата Техас, снявший видеоролик, где он облизывает мороженое и кладет его обратно на полку в супермаркете Walmart, был приговорен к 30 дням тюремного заключения с испытательным сроком в два года. Об этом случае 6 марта рассказал телеканал NBC News.

Согласно решению суда, мужчина должен выплатить компенсационную выплату производителю мороженого в размере $1565 и штраф в $1000. Также в постановлении указано о дополнительной мере пресечения в виде 100 часов исправительных работ.

Отмечается, что суд не стал рассматривать факт о покупке продукции после демонстрации чека. Отец нарушителя в социальных сетях написал, что его сын решился на такой поступок в погоне за лайками и вниманием.

Губернатор Техаса Грег Эбботт поддержал возмущенных представителей прокуратуры, предупредив граждан впредь не совершать такие поступки и не выставлять их на всеобщее обозрение публики.

Инцидент произошел 24 августа 2019 года в американском городе Порт-Артур. На видеоролике, впоследствии ставшем вирусным, был запечатлен 24-летний Д'Адриен Андерсон, достающий и облизывающий контейнеры с мороженым фирмы Blue Bell, который он клал обратно в морозильные камеры. Однако отмечается, что камеры видеонаблюдения показали, что мужчина купил продукцию сразу после завершения съемочного процесса.

The New York Times в прошлом году написала статью о серии похожих роликов с мороженым. Данная ситуация вызвала массовую негативную реакцию на телевидении и появление новых видеоклипов с подобными инцидентами в социальных сетях.