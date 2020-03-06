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Калужанин получил пять лет колони за комментарий ВКонтакте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя — Ивана Любшина — за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Мужчина признан виновным в оправдании терроризма, говорится на сайте регионального следственного управления СК в пятницу, 6 марта.

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По данным ведомства, мужчина осужден по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Суд счел доказанным, что Любшин на своей странице в соцсети разместил публикации о взрыве в приемной ФСБ в Архангельской области.

«Свои тексты он снабдил личными комментариями о том, что лицо, совершившее данный террористический акт, является героем, а также другими высказываниями, оправдывающими терроризм», — подчеркнули в следственных органах. Посетители страницы могли их читать, комментировали, отмечали как понравившиеся, добавили в ведомстве.

По словам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, Любшина осудили за один день. При задержании, которое произошло 15 октября 2019 года, неизвестные в масках повалили его на землю, избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Следственный комитет отказался возбуждать дело о пытках, написал Чиков в Telegram-канале.

Прокурор, как пишет Kaluganews, запрашивал для мужчины шесть лет и один месяц заключения. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Калужанин заявлял об избиении при задержании, но ему отказали в возбуждении уголовного дела по его заявлению.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушения закона, в частности, по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Реабилитация нацизма».

Взрыв в приемной ФСБ произошел в октябре 2018 года. 17-летний подросток принес в приемную управления ФСБ в Архангельске самодельное взрывное устройство. Он погиб, три человека были госпитализированы.

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