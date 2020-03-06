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Водонаева опубликовала заключение эксперта о признаках экстремизма в своих словах

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Телеведущая и модель Алена Водонаева в своем аккаунте в Instagram в пятницу, 6 марта, опубликовала экспертное заключение по итогам лингвистического исследования, в котором подтверждено отсутствие признаков экстремизма в ее высказываниях.

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Лингвистическую экспертизу проводил специалист по русскому языку, доктор филологических наук Осадчий Михаил Андреевич. Документ на бланке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина свидетельствует о том, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства, экстремизма или возбуждения вражды в исследованных материалах отсутствуют.

«Судьи и сотрудники правоохранительных органов с максимальным уважением относятся к экспертизам и специалистам отсюда (Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина — Ред.)», —заявила Водонаева, отметив, что копии документов переданы «в помощь экспертам МВД», и они с адвокатом ожидают результатов с нетерпением.

19 февраля Водонаева, которую обвинили в унижении человеческого достоинства за посты в социальных сетях, подала заявление в полицию на бизнесмена, владельца телеканала «Царьград». Модель обвинила Малафеева в нарушении ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Водонаеву возмутило обещание бизнесмена о том, что он будет отслеживать ход экспертизы, чтобы довести «дело до конца».

Водонаеву вызвали на допрос в отдел полиции из-за ее высказываний в Instagram. 16 января в одном из своих постов она резко высказалась об увеличении материнского капитала. Телеведущая написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут рожать детей исключительно ради социальных выплат. По мнению Водонаевой, для того, чтобы демографические проблемы в стране были решены, нужно менять не размер маткапитала, а уровень жизни россиян. В результате скандала телеведущая заказала лингвистическую экспертизу.

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