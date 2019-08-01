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Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

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Фото: Instagram/alenavodonaeva
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась подписчикам в Instagram на то, что вскоре ей придется уезжать из США и возвращаться в «российскую действительность».

«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.

После публикации данной записи экс-участница шоу попала под шквал критики со стороны подписчиков. Пользователи посоветовали ей не возвращаться в Россию и оставаться в США.

«Терпеть таких людей не могу, которые на всё жалуются, только деньги здесь гребут», — написала @natalyatrigubko.

Многие комментаторы отметили, что без Алены Водонаевой в России всё прекрасно и здесь ее не ждут.

«Если ты останешься там и не вернешься в Россию, мы сильно не расстроимся. Плакать уж точно не будем, одной «вежливой» на дороге меньше», — написала @tinnaablack.

2 апреля актер Алексей Панин задал в Instagram вопрос, почему «в России живут самые злые люди в мире». А в марте прошлого года в Facebook музыкант Андрей Макаревич назвал россиян «злобными дебилами».

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