В столице избили приехавшего на вызов фельдшера

В Москве избили фельдшера скорой помощи. В результате у Андрея Дворникова сотрясение мозга, перелом лобной кости и рваная рана щеки. На медика набросился с кулаками отец маленького пациента. Сам Дворников ничего не помнит о произошедшем. МВД проводит проверку по факту конфликта.