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Циклон накроет Приамурье в праздничные выходные

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В Амурской области в выходные 7 и 8 марта ожидается ухудшение погодных условий. В праздничные дни синоптики обещают сильный снег и гололедицу. Об этом предупредил Амурский гидрометцентр.

Как уточняет Амурская служба новостей, из-за прохождения над регионом обширной циклонической системы на севере ожидается сильный снег, в центральных и южных районах – снег и мокрый снег. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на проводах, на дорогах снежный накат.

9 марта смещение систем атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением северо-западного ветра. При порывах его скорость может достигать 18 м/с. В Амурском ЦГМС пообещали ежедневно корректировать суточные прогнозы погоды из-за крайней неустойчивости атмосферных процессов.

6 марта сообщалось, что в Москве раньше времени начали распускаться цветы мать-и-мачехи.

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