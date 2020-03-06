Названы регионы-лидеры по числу женских коллективов

Регионом – лидером по доле женщин в общей численности персонала компаний оказалась Ростовская область. Там этот показатель составляет 45,96%. Такие данные содержатся в исследовании системы для управления бизнесом «Мегаплан», с его результатами 6 марта ознакомились «Известия».

В первую пятерку по этому показателю также вошли Красноярский край (45,67%), Иркутская область (44,69%), Тюменская область (41,99%), Ставропольский край (41,92%). По данным экспертов, Москва и Московская область заняли в рейтинге девятое место (39,76%).

Преимущественно «мужские» коллективы работают в Рязанской области (29,5% женщин), Приморском крае (28,5% женщин) и Кировской области (24,5% женщин).

Большинство сотрудников (37%) не беспокоит вопрос процентного соотношения мужчин и женщин на работе, а около 30% опрошенных заявили, что хотели бы работать в коллективе, где преобладают мужчины. В пользу коллектива из женщин высказались только 9,7% респондентов.

Большинство опрошенных не связывают пол сотрудника с владением теми или иными навыками. «Оказывается, совсем небольшая часть сотрудников российских компаний считают, что пол человека влияет на его рабочие качества. Большинство при этом отмечают, что мужчины лучше формулируют задачи (37% опрошенных) и чаще предлагают новые инструменты и программы для бизнеса», — отмечает генеральный директор «Мегаплана» Сергей Козлов.

В то же время он отметил, что мужчины намного чаще срывают сроки выполнения задач.

Наиболее развитыми личностными навыками женщин участники исследования назвали «умение идти на компромиссы и договариваться» (60%), «умение работать в команде» (50%), «способность создавать комфортную рабочую атмосферу» (47,6%).

В ходе опроса респонденты перечислили качества, помогающие женщинам в работе. 64% упомянули ответственность, 49% назвали упорство и настойчивость, 41,7% отметили выносливость. При этом добиться успеха, по мнению 79% опрошенных, девушкам мешают эмоции.

Опрос проводился среди 30 тыс. пользователей в 31 регионе России.

Ранее, 6 марта, были представлены результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что женщины в России испытывают от работы больше удовольствия, чем мужчины.