Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку

МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию». Об этом заявила на брифинге в пятницу, 6 марта, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в испанский МИД уже направлена нота от российской стороны, в которой отмечается «серьезная проблема беспристрастного задержания и помещения под стражу» лиц по запросу США.

Представитель российского МИДа отметила, что экстрадиция может иметь «прямые последствия для двусторонних связей».

О задержании Красиловой сообщили в российском МИДе 21 февраля. Министерство допустило, что это может быть связано с обращением США. В ведомстве отмечали, что россиянка работает во Всероссийском центре карантина растений, который является подведомственным Россельхознадзору. В Испании женщина находилась в командировке. Сотрудники испанских правоохранительных органов поместили ее под стражу на Тенерифе.

На следующий после задержания день СМИ со ссылкой на источник в полиции королевства уточнили, что Красилову задержали «в соответствии с международным ордером на арест, выданным властями США» в аэропорту Тенерифе. В американском минюсте отказались от комментариев.

Российское посольство взяло ситуацию под контроль, россиянку уже навестили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах.

Отмечалось, что, по предварительным данным, Красилову заподозрили в передаче биометрических данных третьим лицам. Также отмечалось, что она якобы находится в международном розыске, но это опровергли в Россельхознадзоре.