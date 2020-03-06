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В столице заработают call-центры по коронавирусу

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В Москве начнут работать call-центры по коронавирусу. Специалисты помогут получить больничный. Обращаться в центр рекомендуют тем, кто приехал из-за границы. Позвонивший оставит о себе всю нужную информацию. Готовые документы на дом из МФЦ привезёт курьер, загранпаспорт с печатями обязательно проверят, так что смошенничать не удастся.

На особом контроле туристы, прилетевшие из КНР, Италии, Кореи, Ирана - это основные очаги распространения эпидемии. Путешественникам, прибывшим из стран с неблагоприятной обстановкой, лучше побыть на самоизоляции две недели: не посещать работу, учёбу, по возможности, вовсе не выходить из дома.

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