В США нашли похожую на крокодила рыбу

Редкую и необычную рыбу, похожую на крокодила, обнаружили мертвой в пруду американского поселка Рандо Тауншип в штате Пенсильвания.

Как сообщает телеканал 3 CBS Philly, рыба родом из Мексиканского залива не смогла выжить в холодной воде.

Находка удивила очевидцев, однако специалисты объяснили, что это всего лишь Миссисипский панцирник, дин из видов крупных рыб семейства панцирниковых.

Он довольно редкий и обитает в Северной и Центральной Америке. Также известен, как аллигаторовая щука.

RARE FISH LOCATED IN RADNOR POND:



Radnor Township Animal Control was notified of a rare discovery in the pond at Fenimore Park this week. The Alligator Gar fish, commonly found in the Gulf of Mexico, was located by a township resident deceased. (1/2) pic.twitter.com/qjP7zOPEnY