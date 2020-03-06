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В США нашли похожую на крокодила рыбу

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Фото: twitter.com/RadnorPD
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Редкую и необычную рыбу, похожую на крокодила, обнаружили мертвой в пруду американского поселка Рандо Тауншип в штате Пенсильвания.

Как сообщает телеканал 3 CBS Philly, рыба родом из Мексиканского залива не смогла выжить в холодной воде.

Находка удивила очевидцев, однако специалисты объяснили, что это всего лишь Миссисипский панцирник, дин из видов крупных рыб семейства панцирниковых.

Он довольно редкий и обитает в Северной и Центральной Америке. Также известен, как аллигаторовая щука.

В ноябре пользователей социальных сетей напугало видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».

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