Прямой эфир

В США поймали рыбу с двумя ртами

0
Фото: facebook.com/Debbie Geddes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруги из американского города Платтсбурга во время рыбалки выловили странную рыбу с двумя ртами, пишет Daily Mail.

Как рассказала Дебби Гедес, она рыбачила с мужем Адамом на озере Шамплейн и поймала форель. Однако при более детальном рассмотрении улова, супруги пришли в шок. У рыбы были две полноценно развитые ротовые полости.

Оставлять себе необычную добычу пара не стала. Сделав несколько фото Дебби выпустила рыбу обратно в озеро.

По ее словам, мутировать рыба могли из-за загрязнения озера или травмы, полученной ранее из-за другого рыбака. Женщина отметила, что несмотря на странность, форель была активной и здоровой.

В прошлом году в сети появилось видео необычного улова из Китая. Местные жители поймали рыбу с головой голубя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двухметровый мутант в озере напугал жителей китайского Гуанчжоу
Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019