В США поймали рыбу с двумя ртами

Супруги из американского города Платтсбурга во время рыбалки выловили странную рыбу с двумя ртами, пишет Daily Mail.

Как рассказала Дебби Гедес, она рыбачила с мужем Адамом на озере Шамплейн и поймала форель. Однако при более детальном рассмотрении улова, супруги пришли в шок. У рыбы были две полноценно развитые ротовые полости.

Оставлять себе необычную добычу пара не стала. Сделав несколько фото Дебби выпустила рыбу обратно в озеро.

По ее словам, мутировать рыба могли из-за загрязнения озера или травмы, полученной ранее из-за другого рыбака. Женщина отметила, что несмотря на странность, форель была активной и здоровой.

В прошлом году в сети появилось видео необычного улова из Китая. Местные жители поймали рыбу с головой голубя.