Зарубежные СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана историческим саммитом

Историческим саммитом назвали прошедшую встречу президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле турецкие СМИ. Так, Milliyet пишет, что эти переговоры стали поистине особенными, поскольку сторонам всё же удалось достигнуть согласия. Турецкое издание Anadolu Agency, правда, уверено в ведущей роли Турции в успехе встречи. Немецкая газета Die Welt пишет, что эта встреча ожидалась с нетерпением. Авторы статьи считают, что переговоры должны решить проблему с беженцами. Немецкий журнал Focus называет Россию защитной силой сирийского правительства. При этом издание подчеркивает, что Москва, как никто, хочет мира в регионе. А британская газета The Guardian уверена, что к прекращению огня стремились все стороны.