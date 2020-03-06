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ЗРК «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» может эффективно справиться с баллистическими и крылатыми ракетами, например, такими как американский GM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейских Storm Shadow. Об этом рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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С-350 «Витязь» является самоходной пусковой установкой с многофункциональной РЛС. В боекомплекте от 12 до 16 ракет в зависимости от модификации.

При этом устанавливать на комплекс можно разные ракеты.

ЗРК также способен отражать массированный воздушный удар, так как он может сопровождать сразу до 100 целей. Кроме того, система оснащена искусственным интеллектом и сама определяет последовательность поражения целей.

По словам Мураховского, сбивать дроны С-350 не может,кроме того, зенитные ракеты дорогие и нет смысла «стрелять из пушки по воробьям», для этого есть «Панцири». Зато с ракетами С-350 справится.

«Типовая высота полёта крылатой ракеты типа «Томагавк» или «Скальп» - 40-50 метров. Так что С-350 «Витязь» с его пятью метрами минимальной высоты способен работать по таким ракетам с большим запасом. При этом возможности радиолокационной станции «Витязя» позволяют такую ракету своевременно обнаружить и поразить», - цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Он также добавил, что объединив в единую сеть «Прометей», «Витязь», «Панцирь» и другие средства ПВО, Россия получит практически непробиваемый «зонтик».

2 марта новостной портал Китая «Чжунго цзюньван» рассказал о козыре России перед США. Журналисты отметили, что гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и обеспечивает Москве преимущество перед Вашингтоном.

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